Челябинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются метели и снегопады

Из детализированного прогноза следует, что в пятницу в регионе будет облачная погода, ночью пойдет небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, днем 12 января — небольшой, местами — умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер южный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с.