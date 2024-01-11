Челябинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ожидаются метели и снегопады

Как следует из экстренного сообщения, 12 января в отдельных районах ожидаются снег, порывы ветра до 18 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи», — говорится в комментарии.
Из детализированного прогноза следует, что в пятницу в регионе будет облачная погода, ночью пойдет небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, днем 12 января — небольшой, местами — умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Ветер южный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью минус 20−25, в низинах — до 28 мороза, завтра днем — минус 9−14, на юге и на крайнем западе — до минус 5.