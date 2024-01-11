Памятник Муртазе Рахимову откроют в Уфе 7 февраля

Во всех школах республики в этот день пройдёт единый тематический урок, посвящённый жизни и деятельности первого президента РБ. Также будут проведены «Рахимовские чтения» среди школьников и этапы Чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. А летом 2024 года во время предсезонного этапа хоккейный клуб «Салават Юлаев» организует соревнования, посвящённые памяти первого президента республики.