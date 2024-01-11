Памятник Муртазе Рахимову откроют в Уфе 7 февраля

Как сообщил руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, сегодня, 11 января, в день годовщины гибели Рахимова, было проведено заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвящённых 90-летию со дня его рождения. Памятные мероприятия пройдут 7 февраля.
Ключевым событием 7 февраля станет открытие памятника. Его установят напротив здания Госсобрания республики. Автором монумента стал скульптор, народный художник России Салават Щербаков, который ранее работал над памятником Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади Уфы.
В этот же день планируют открыть мемориальные доски на двух домах в Уфе, где жил и работал Муртаза Губайдуллович — по улице Энгельса и по улице Первомайской.
Во всех школах республики в этот день пройдёт единый тематический урок, посвящённый жизни и деятельности первого президента РБ. Также будут проведены «Рахимовские чтения» среди школьников и этапы Чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. А летом 2024 года во время предсезонного этапа хоккейный клуб «Салават Юлаев» организует соревнования, посвящённые памяти первого президента республики.
Отметим, что в память о Муртазе Рахимове готовят музей на его малой родине — в деревне Таваканово Кугарчинского района. Также собирается биографическая энциклопедия о первом президенте республики.