В Калининградской области до конца 2024-го планируют модернизировать центр занятости населения

В Калининградской области до 2024-го года планируют модернизировать центр занятости населения: поменять инфраструктуру каждой точки присутствия ЦЗН, внедрить новые электронные сервисы и стандарты обслуживания. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Принципиальная позиция — обеспечить удобство получения услуг для граждан и работодателей во всех муниципалитетах региона. <…> В целом модернизация направлена на обеспечение проактивной работы с получателями услуг, применение индивидуального подхода с целью регулирования ситуации на рынке труда.
Планируется до конца 2024 года перестроить структуру службы и распределить точки присутствия ЦЗН по трём уровням в зависимости от численности населения и экономической активности. Самые большие кадровые центры появятся в Черняховске, Советске, Гусеве, Светлогорске, Гурьевске, Гвардейске и Светлом.
В трёх центрах занятости Калининградской области появился психолог для безработных.