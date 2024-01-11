В Калининградской области до конца 2024-го планируют модернизировать центр занятости населения

Принципиальная позиция — обеспечить удобство получения услуг для граждан и работодателей во всех муниципалитетах региона. <…> В целом модернизация направлена на обеспечение проактивной работы с получателями услуг, применение индивидуального подхода с целью регулирования ситуации на рынке труда.