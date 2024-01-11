Что неэтичного делают пассажиры по мнению калининградских таксистов

Калининградские таксисты рассказали о различных ситуациях, с которыми приходится сталкиваться во время рабочей смены. Водители чувствуют себя некомфортно, а пассажиров за это считают неэтичным.
1. Неоправданное опоздание и отмена поездки.
Одной из наиболее распространённых жалоб таксистов является неоправданное опоздание пассажиров и их отмена поездки в последний момент. Это не только создаёт неудобства для водителей, но и приводит к потере времени и денег. Таксисты отмечают, что часто они приезжают по вызову и ожидают пассажиров в течение нескольких минут, а затем получают уведомление об отмене поездки.
«Бывает, что едешь по пробкам, теряешь время, метров за 300 до точки посадки поступает отмена заказа. Думаешь, ну не козёл ли ты», — прокомментировал глава профсоюза такси Станислав Татаренко.
2. Несоблюдение правил поведения в автомобиле
Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются таксисты, является несоблюдение правил поведения в автомобиле со стороны пассажиров. Это включает в себя такие вещи, как курение в салоне, распитие различных напитков и даже питание. Таксисты отмечают, что такое поведение создаёт напряжённую атмосферу и может повлиять на безопасность поездки.
«Бывает, что удивляются даже, почему нельзя пить в машине. Фраза, что это не бар не помогает от слова совсем. После некоторых мероприятий люди блюют в салоне. Редко когда оплачивают химчистку. Каждый второй заказ с детьми, что-то ребенку пичкают».
3. Неоплата или неправильная оплата поездки
Другой неприятной ситуацией для таксистов является неоплата или неправильный расчёт поездки. Некоторые пассажиры пытаются уйти, не рассчитавшись, или же предлагают оплатить сумму ниже заявленной. Такое поведение является неэтичным и сильно оскорбляет шофёров.
4. Злоупотребление услугами такси
Периодически калининградцы злоупотребляют услугами такси, вызывая машины для выполнения незначительных задач, таких как поездки на короткие расстояния или ожидание в пробках. Это создаёт неудобства для таксистов, которые могли бы обслужить других пассажиров в это время, а также приводит к потере дохода.