Что неэтичного делают пассажиры по мнению калининградских таксистов

Одной из наиболее распространённых жалоб таксистов является неоправданное опоздание пассажиров и их отмена поездки в последний момент. Это не только создаёт неудобства для водителей, но и приводит к потере времени и денег. Таксисты отмечают, что часто они приезжают по вызову и ожидают пассажиров в течение нескольких минут, а затем получают уведомление об отмене поездки.