ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

«ЦОДД: В городе снегопад — рекомендуем использовать для передвижения городской транспорт. Движение на проспекте Андропова и Московском скоростном диаметре (МСД) рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на: Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе ул. Верхние Поля и ул. Подольских Курсантов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на движение влияют погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП.
В ведомстве добавили, что по прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего дня. «В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00», — призвали в Дептрансе.
Как уточняется, городской транспорт работает штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Водителей также попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.
В пресс-службе напомнили, что за движением в городе следит ситуационный центр Центра организации дорожного движения. А также водителям при необходимости помогают экипажи дорожного патруля.