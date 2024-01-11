ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

«ЦОДД: В городе снегопад — рекомендуем использовать для передвижения городской транспорт. Движение на проспекте Андропова и Московском скоростном диаметре (МСД) рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на: Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе ул. Верхние Поля и ул. Подольских Курсантов», — говорится в сообщении.