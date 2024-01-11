Умер народный артист СССР Юрий Соломин

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию Малого театра.
«Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня».
Соломин был госпитализирован с инсультом шестого ноября прошлого года. Спустя две недели сообщалось, что 88-летнего актера перевели из реанимации в палату в отделении неврологии.
Прощание с народным артистом СССР состоится 15 января на основной сцене Малого театра, похоронят актера на Троекуровском кладбище, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье профессиональных музыкантов. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, сразу по окончании его был принят в Малый театр.
Всего за годы службы в Малом театре Соломин сыграл свыше 50 центральных ролей классического и современного репертуара. В качестве режиссера работал в театре и на телевидении, сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
В 1988 году Соломину присвоили звание Народного артиста СССР, также он стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001). Был награжден орденом Дружбы Народов (1985), орденом Почета (2010), являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2020 году ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.