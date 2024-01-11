Туалет в полу, без перегородок. Башкирии не хватает денег на капремонт школ

«К сожалению, на перегородки средств не хватило, — продолжает глава администрации. — Так как на проведенный тогда контракт желающих подрядчиков не нашлось. Но после того, как мы закрыли основной контракт, у нас образовалась небольшая экономия, которую мы решили добавить к тем средствам, которые были заложены на перегородки. На данный момент произведена закупка внутренних перегородок, с поставкой в феврале 2024 года. Также по программе модернизации удалось заменить 70% мебели. Обновили парты, стулья, доски, в некоторые классы поставили интерактивные доски. Но мебель, которая еще выполняет свои функции, снова вернулась в классы, в основном без замены остались шкафы и полки».