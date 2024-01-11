Туалет в полу, без перегородок. Башкирии не хватает денег на капремонт школ

В 2023 году в Башкирии капитально отремонтировали 77 зданий школ. Некоторые из них обновились практически полностью, разве что стены остались прежними. Другим повезло меньше, и денег хватило лишь на минимум по СанПиН. Так, в школе № 1 имени Р. К. Холбана в Агидели дети остались с туалетами в виде дыр в полу и без перегородок, с хлипким гардеробом и без раздевалок в спортзале. Как обстоят дела в школе после ремонта на федеральные средства, разбирался корреспондент UFA.AIF.RU.
Как это считать?
Первые жалобы от родителей школьников в городских пабликах в соцсетях стали появляться еще в сентябре. Агидельцы недоумевали, почему объект приняли с помпой, а некоторые вещи до сих пор не доделаны. Они и подумать не могли, что торчащие на фасаде провода, окна без ручек или туалет без перегородок — финал работ.
Тогда на эти жалобы обратил внимание местный депутат Алексей Акименко, бывший ученик этой школы. Он решил собрать все претензии родителей и потребовать разъяснений от администрации города. В ноябре, когда подборка стала внушительной, он обратился к главе администрации, но письмо попало в итоге в совет муниципалитета.
Заседание депутатов прошло в конце декабря и вызвало много вопросов. Так, на него не пригласили даже директора школы, а все разбирательство по недоделкам превратилось в попытки убедить озаботившегося депутата в том, что «все хорошо и никто не жалуется».
Согласно отчету, который опубликовал Акименко на своей странице в соцсети, на капремонт школы вместо положенных 109 млн рублей выделили только 57 млн. В частности, школе не хватило 100 тыс. рублей на перегородки для школьных туалетов, потом сумма затрат выросла, и подрядчиков найти на эти работы не удалось.
Информацию о том, что капремонт не затронул спортзал, а раздевалок для старших классов больше нет, опровергли. Как и то, что имевшиеся в школе шторы и другие принадлежности исчезли, и родителям снова приходится скидываться то на шторы, то на елку, то на оконные ручки.
Под конец заседания председатель совета, по словам Акименко, отчитал его за то, что тот обратился к ним, назвав обращение «глупым». И добавил, что депутаты «не юристы, не экономисты», чтобы все это считать. Теперь Алексей Акименко намерен обратиться с этими же жалобами в прокуратуру РБ.
Все на виду и в куче
Глупым обращение назвать сложно, потому что вопросы возникли не у одного депутата, а у родителей учеников. Например, новый проект гардероба и его исполнение просто приводит в недоумение.
Родители жалуются, что в начальной школе не хватает шкафчиков для одежды: их всего два на три класса. Крючки сделаны высоко, дети до них просто не достают без помощи взрослых. Теперь они все сваливают в кучу, так как вешать некуда. Где-то на селе беспорядок в гардеробе не вызвал бы особых проблем, но в школе на 860 детей, когда вещи просто, по сути, валяются в фойе, — настоящая катастрофа.
«Раздевалки на первом этаже открытые. Можно сказать, что их нет совсем. Подходи любой, забирай что хочешь. Можно было и не разбирать, наверное, те раздевалки, что были. Они хоть закрывались, и не страшно было за вещи», — сообщила Чулпан Хазиева.
«Интересно их в соответствии с СанПиН устанавливали? Ячейки для обуви маленькие, и их не хватает, узкие, даже осенняя обувь не помещалась, про зимнюю вообще молчу. Приходится вешать с мешком на крючок, это все тает и течет на куртки, — поддерживает Вера Ефимова. — В итоге дети раскидывают, запихивают, кто как может. Заходишь в школу — такой хаос в фойе, все на виду, раньше хоть за дверями не видно было. И на два класса шла раздевалка, места было больше».
Мамы признаются, что в чатах у многих родителей накипело. За многие вещи платят родители, но помимо этого школа также объявляет наличный сбор на различные нужды.
«У меня двое учеников, и в два класса собирали деньги на шторы. У старшей вообще шторы пропали. В итоге пришлось новые купить… И дальше все, вплоть до розеток… Сделать, отремонтировать и дальше, дальше — всё за счёт родителей… На общем школьном собрании в конце года объявили сбор на елку — наличными директору…», — написала в группе «Агидель онлайн» Алиса Васимова.
Другие родители подтвердили, что родители также сами покупали и устанавливали розетки, решетки вентиляции, кабель-канал, вновь скидывались на шторы или жалюзи.
Так было лет 30 назад
Однако самая большая проблема — это санузлы. Мало того что это «дырки в полу» образца 30-летней давности, так еще и перегородок между ними нет.
«Разве в современном мире такие туалеты делают? Тем более после капремонта. Остаётся внутри шпингалет поставить и по одному заходить. Позор тому, кто такой объект принимал!» — возмущается Гульфина Тагирова.
«В администрации сделайте такие туалеты! Без кабинок!» — негодует Алсу Садикова.
«Это просто унижение человеческого достоинства! Это же не ясли, когда все дружно на горшках сидят», — выразила мнение Ольга Панкрушина.
Кстати
В соответствии с требованиями СанПиН на каждом этаже образовательного учреждения должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.
В соответствии с техническими нормами глубина каждой кабинки должна быть не менее одного метра, а высота перегородки — не менее 1,2 метра. Каждая секция должна иметь ширину не менее 75 см.
Туалетные кабины также оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы.
На что хватило денег
Ситуацию в школе прокомментировал глава администрации Агидели Денис Ирназаров.
«Если сравнивать, что было и что сейчас есть — это небо и земля, — заявил он. — Из федерального бюджета на капитальный ремонт по программе “Модернизация школьных систем образования” в рамках госпрограммы “Развитие образования” было выделено 73 млн рублей. На данную сумму была составлена смета, которая прошла госэкспертизу, и были проведены конкурентные процедуры по определению подрядчика. Средства пошли на ремонт кровли, фасада, ремонт пола в отдельных кабинетах с заменой линолеума. Выполнена замена оконных блоков, дверей, ремонт дверных проемов, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы. Частично заменено технологическое оборудование в пищеблоке».
Что касается туалетов, санузлы в основную смету не попали. Их решили обновить, в том числе за счет средств местного бюджета. В частности, произведена замена плитки во всех санузлах, приобретена новая сантехника: писсуары, сливные бачки, раковины. Полностью заменена канализационная и водопроводная разводка. В санузлах установлены антивандальные чаши типа Генуя для санузлов с высокой проходимостью. Их, сообщил глава администрации, выбрали по совету педсостава, директора и завхоза. Денис Ирназаров также подчеркнул, что в санузлах всегда были такие чаши. То есть школьники всегда пользовались именно такими туалетами.
«К сожалению, на перегородки средств не хватило, — продолжает глава администрации. — Так как на проведенный тогда контракт желающих подрядчиков не нашлось. Но после того, как мы закрыли основной контракт, у нас образовалась небольшая экономия, которую мы решили добавить к тем средствам, которые были заложены на перегородки. На данный момент произведена закупка внутренних перегородок, с поставкой в феврале 2024 года. Также по программе модернизации удалось заменить 70% мебели. Обновили парты, стулья, доски, в некоторые классы поставили интерактивные доски. Но мебель, которая еще выполняет свои функции, снова вернулась в классы, в основном без замены остались шкафы и полки».
Глава города подтвердил, что финансирование одобрили в усеченным размере, поэтому многие работы выполнить не удалось. При этом он подчеркнул, что технадзор при проверке никаких нарушений не выявил. А родители совместно с педагогами потом уже занимались дооснащением «по своей инициативе, ориентируясь на комфорт своих детей и их потребности».
Ремонты прекратятся?
Однако в Башкирии даже такой ремонт для некоторых городов и районов остается несбыточной мечтой.
Школы в республике обновляют по федеральной программе. Согласно данным Минпросвещения, за год в стране через нее прошло 1765 зданий, в том числе 77 в Башкирии. За последние два года в республике приведено в порядок 140 общеобразовательных учреждений, на это выделено в общей сложности 8,6 млрд рублей. По объёмам привлечённых федеральных средств регион занимал первое место в России.
В планах на 2024 год был капитальный ремонт ещё в 31 образовательном учреждении. И продолжать программу хотели до 2026 года включительно, чтобы программа школьной модернизации смогла затронуть от 365 до 400 объектов. Однако с начала года ситуация поменялась. По большинству одобренных к ремонту школ — отмена.
«Нас готовили к тому, что в школе будет капремонт последние года два. Уже объявили, когда она закроется, как будут учиться начальные, средние классы и выпускники. Куда будут возить, как сделают дистант. Мы исходя из этого тоже выстроили план жизни, попросили бабушку выйти на пенсию, чтобы дети дома одни не были. А в итоге сейчас говорят, не будет капремонта. Самое интересное, нас убеждали, что здание старое и небезопасное для детей. Аварийное. А сейчас как же? Резко стало безопасным?» — сообщила мама школьников из Алкино-2 Гузель Г.
«Все ремонтные работы финансируются из федерального бюджета. По программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений в 2024 году будет проведён капремонт только в 6 школах республики. К сожалению, Чишминский район не вошёл в их число», — ответил на запрос редакции глава муниципалитета Ришат Мансуров.