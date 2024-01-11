Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил о мошеннических рассылках

«Если вам от моего имени придет сообщение, не отвечайте», — говорится в сообщении.



Сергей Бойко призвал жителей проявить осторожность.



Ранее о подобных случаях сообщил глава минздрава Кубани Евгений Филиппов. В соцсети пользователям приходят сообщения с различными просьбами, якобы от имени главы ведомства.



Анастасия Донскова.