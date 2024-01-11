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Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил о мошеннических рассылках

Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил об участившихся случаях мошеннических рассылок от его имени. Об этом господин Бойко написал в Telegram.

«Если вам от моего имени придет сообщение, не отвечайте», — говорится в сообщении.

Сергей Бойко призвал жителей проявить осторожность.

Ранее о подобных случаях сообщил глава минздрава Кубани Евгений Филиппов. В соцсети пользователям приходят сообщения с различными просьбами, якобы от имени главы ведомства.

Анастасия Донскова.

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