«Если вам от моего имени придет сообщение, не отвечайте», — говорится в сообщении.
Сергей Бойко призвал жителей проявить осторожность.
Ранее о подобных случаях сообщил глава минздрава Кубани Евгений Филиппов. В соцсети пользователям приходят сообщения с различными просьбами, якобы от имени главы ведомства.
Анастасия Донскова.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил о мошеннических рассылках
Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил об участившихся случаях мошеннических рассылок от его имени. Об этом господин Бойко написал в Telegram.
«Если вам от моего имени придет сообщение, не отвечайте», — говорится в сообщении.