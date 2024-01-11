Прием в корпус «Школы 800» в Сормове начнется 15 января

Прием в корпус «Школы 800» в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнется 15 января, сообщается в соцсетях учреждения.
Приемная кампания затронет учеников 2−8 классов и будет проходить онлайн через личные кабинеты на сайте школы. Доступ к личным кабинетам будет открыт с 15 по 17 января. Затем у поступивших примут в установленные дни письменные заявления о приеме и переводе.
Прием в начальную школу пройдет без индивидуального отбора через электронную очередь. Кандидатам необходимо создать личный кабинет родителя с анкетой ребенка и забронировать время подачи документов.
В 5−8 классы с углубленным изучением отдельных предметов принимать будут на основе индивидуального отбора. Рейтинг кандидатов складывается из среднего балла успеваемости за прошедший учебный год, 1 и 2 четверти текущего учебного года, а также баллов, набранных на вступительных испытаниях.
«Кандидатам на поступление в 5−8 классы необходимо будет написать онлайн комплексные работы по русскому языку и математике», — добавили в «Школе 800».
Учеба в сормовском корпусе начнется с третьего семестра — в феврале. Прием на 2024−2025 учебный год будет проходить весной и летом.
Напомним, большую часть учителей для работы в новом корпусе уже нашли. Окончательно трудовой коллектив сформируют к началу образовательного процесса.