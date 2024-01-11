Прием в корпус «Школы 800» в Сормове начнется 15 января

Приемная кампания затронет учеников 2−8 классов и будет проходить онлайн через личные кабинеты на сайте школы. Доступ к личным кабинетам будет открыт с 15 по 17 января. Затем у поступивших примут в установленные дни письменные заявления о приеме и переводе.