Мальчик-богатырь весом 5,79 кг родился в Нижегородской области в 2023 году

Мальчик-богатырь по имени Марк весом 5 килограмм 790 грамм родился в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщила руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.
А вес самой крупной девочки, родившейся в регионе, составил 5 килограмм 100 грамм. Её назвали Вера. Самыми маловесными стали мальчик Давид весом 348 грамм и девочка Полина весом 310 грамм.
Суммарно в регионе зарегистрировали 23 358 записей о рождении за 2023 год. В Нижегородской области родились 12 050 мальчиков и 11 308 девочек.
Напомним, ранее стало известно, что самыми популярными именами в Нижегородской области в 2023 году стали София и Михаил. За год в регионе родилось 574 Софии и 595 Михаилов.
Также мы сообщали, что 19 733 пар поженились в Нижегородской области в 2023 году.