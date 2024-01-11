Курортный сбор ввели еще в двух городах и трех поселениях Кубани

Теперь региональный эксперимент реализуют на территории 16 городов и поселений, сообщили в пресс-службе администрации региона.



К программе присоединили Новороссийск, Туапсе, а также Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района. Власти этих населенных пунктов в 2023 году подали заявку на включение территорий в эксперимент.



Курортный сбор на Кубани также взимают с отдыхающих в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Шепсинском и Тенгинском поселениях Туапсинского района, Ейском и Должанском поселениях Ейского района. Плата составляет в Сочи 50 ₽ с человека в сутки, на остальных территориях — 30 ₽



В 2023 году на Кубани собрали более 740 млн руб. курортного сбора. Это на 22% больше запланированных показателей. Деньги поступают в Фонд развития курортной инфраструктуры. На полученные средства в городах благоустраивают зоны отдыха и общественные территории, а также компенсируют износ. В 2024 году за счет средств фонда планируют благоустроить набережную и несколько общественных территорий в Геленджике и городской пляж в Ейске, продолжат оснащать системами видеонаблюдения пляжи в Сочи.



Татьяна Ручкина.