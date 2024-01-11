В Калининграде заработали площадки для сбора ёлок на переработку

В Калининграде ели принимают на трёх площадках: у «Интерспара» на улице Панина, у «Вестера» на Интернациональной и у «Виктории» на Мариупольской. В Зеленоградске точку сбора организовали на территории музея мусора «МУ МУ КА» (на заднем дворе туалета-бутика). В Балтийске — на базе МБУ «Благоустройство» на Дубинина, 7А.