В Калининграде заработали площадки для сбора ёлок на переработку

В Калининграде, Зеленоградске и Балтийске заработали площадки для сбора новогодних елей на переработку. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства природных ресурсов и экологии.
В Калининграде ели принимают на трёх площадках: у «Интерспара» на улице Панина, у «Вестера» на Интернациональной и у «Виктории» на Мариупольской. В Зеленоградске точку сбора организовали на территории музея мусора «МУ МУ КА» (на заднем дворе туалета-бутика). В Балтийске — на базе МБУ «Благоустройство» на Дубинина, 7А.
Ели будут доставлены на площадку временного складирования, предоставленную ассоциацией «Балтресайкл», где их переработают в щепу. Щепа отправится в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы, — уточнили в ведомстве.
Местные жители смогут сдавать живые ели на переработку до 18 января. Акцию по сбору новогодних деревьев в Калининградской области проводят третий год подряд.