Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе

«Открыто рабочее движение по путепроводу, построенному в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода Симферополя и автомобильной дороги Симферополь — Николаевка», — сказано в сообщении.
В связи с этим изменилась и схема движения. Водителей об этом предупреждают установленные информационные щиты и дорожные знаки, добавили в службе.
«Изменения схемы организации дорожного движения вводятся на время выполнения работ по объекту “Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837)”. Завершение строительно-монтажных работ запланировано в первом квартале 2024 года», — информирует Telegram-канал службы.
Участников дорожного движения просят учитывать, что за время работ схема движения будет изменяться, в связи с чем на этом отрезке пути возможны затруднения движения.
Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко анонсировал открытие движения по Николаевской развязке до конца 2023 года, а полномасштабный ввод в эксплуатацию — в первой половине 2024 года. До конца года подрядчик обещал завершить основной комплекс работ.
Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь — Евпатория — Мирное — Дубки и автодороги Симферополь — Николаевка ведется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики — ООО «КрымСтройМост» и ООО «ЮгСтройСервис». Стоимость работ — 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь — Николаевка.