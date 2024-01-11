Лютые морозы сменит оттепель на Крещение: какая будет погода в середине января 2024 в Волгограде и области

На ближайшие дни в Волгоградской области действует предупреждение об аномально холодной погоде, когда среднесуточная температура ниже нормы на 10 градусов. В январе у нас уже было двое суток аномальных холодов, и два таких дня еще впереди. Но пока никаких рекордов волгоградские морозы не поставили. В прошлом году было то же самое и примерно в те же дни, отмечают синоптики.