Лютые морозы сменит оттепель на Крещение: какая будет погода в середине января 2024 в Волгограде и области

Волгоград в январе наконец замело снегом и сугробы продержатся минимум неделю. Но капризная погода еще преподнесет немало сюрпризов, а температурные качели — головную боль. 30-градусный мороз на старый Новый год сменит плюсовая температура на Крещение, а снег растопит ледяной дождь. Какая будет погода в Волгограде в середине января 2024, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
— Предстоящие две недели в Волгоградской области сохранится неустойчивая погода. Резкое понижение температуры будет сочетаться с оттепелями. Ночью 11 января на северо-востоке области зафиксировали температуру минус 26 градусов, в Волгограде — минус 18. После циклоническая деятельность сместилась в зону теплого фронта, — рассказала Наталья Алатырцева.
ДВЕ ТРЕТИ МЕСЯЧНОЙ НОРМЫ ОСАДКОВ ЗА СУТКИ.
Волгоград сейчас очень красив под белым покрывалом, хотя горожанам, дворникам и дорожникам сугробы и доставили немало хлопот. За сутки с 8 на 9 января в городе выпало 17 миллиметров осадков, по южным районам области — 14−17 мм. Это две трети от январской нормы. А вот на севере региона снега было мало, зато в ближайшие дни заметет.
Радоваться пушистому снегу будем недолго. Уже с 16 января нас ждут плюсовые температуры и снег с дождем. Из-за резкого потепления украсивший Волгоград снег полностью не растает, но его будет заметно меньше. К тому же покроется он ледяной коркой.
САМАЯ ХОЛОДНАЯ НОЧЬ.
12 января 2024 года в регионе вновь ожидается прохождение холодного фронта, будет небольшой снег и метель. Ночью — минус 2−7 градусов, в отдельных районах — до минус 12, в Волгограде — 7−9 градусов мороза. Относительно теплую ночь сменит морозный день. С каждым часом температура будет понижаться. В Волгоградской области на термометрах днем будет уже минус 8−13 градусов, на севере и северо-востоке региона — минус 13−18.
— Ночь на старый Новый год станет самой холодной в январе 2024 года. В Волгограде 14 января ударит мороз до 23−25 градусов, в области температура упадет до минус 22−27. Местами будет до минус 29 градусов. Днем — минус 15−20, в Волгограде — 11−13 градусов мороза. При этом осадков практически не будет, но сохранятся снежные заносы и гололедица, — отмечает синоптик.
ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ И ПЛЮС НА КРЕЩЕНИЕ.
В ночь на понедельник тоже будет холодно: в Волгоградской области — минус 11−16 градусов, а уже днем 15 января с выходом нового циклона и адвекции тепла температура поднимется от минус 5 до нуля градусов. Во вторник днем волгоградцев ждут гололедица, сильный снег, снег с дождем и ледяной дождь. А уже в среду воздух днем потеплеет до плюс четырех.
— 17 и 18 января 2024 года жителей Волгограда и области ждут слабые осадки. Вместо крещенских морозов — оттепель. По предварительным прогнозам, ночь на Крещение будет теплой — около нуля. 18 и 19 января дневные температуры будут держаться на отметке от нуля до плюс 5 градусов. При этом ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь. Возможны значительные осадки при плюсовой температуре, — рассказала Наталья Алатырцева.
ПОЧЕМУ ТЕМПЕРАТУРА В ВОЛГОГРАДЕ СКАЧЕТ НА 20 ГРАДУСОВ ЗА СУТКИ?
— У нас в Волгограде погода меняется резко из-за того, что идет активная циклоническая деятельность. Когда выходит циклон, он приносит теплый воздух. Затем центр циклона уходит на восток, регион оказывается в его тыловой части и северными ветрами происходит заток арктического холода. В нашем районе образуется область высокого давления, поэтому ночью при прояснении температура сильно понижается. Фактически смена погоды идет циклами в 4−5 дней, — подчеркивает метеоролог.
На ближайшие дни в Волгоградской области действует предупреждение об аномально холодной погоде, когда среднесуточная температура ниже нормы на 10 градусов. В январе у нас уже было двое суток аномальных холодов, и два таких дня еще впереди. Но пока никаких рекордов волгоградские морозы не поставили. В прошлом году было то же самое и примерно в те же дни, отмечают синоптики.