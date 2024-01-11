В Татарстане запустили ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон

Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях.



Переправа будет работать в круглосуточном формате без выходных. Цена за проезд легковой машины без прицепа составит 300 ₽, с прицепом — 350 ₽ При этом автомобилям весом более 3,5 тонны запрещено ездить по переправе.



Напомним, ранее в Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые.



«Ъ-Казань».