Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Татарстане запустили ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон

В Татарстане 11 января открыли ледовую переправу между Аракчино и Верхним Услоном.
Источник: Коммерсантъ

Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях.

Переправа будет работать в круглосуточном формате без выходных. Цена за проезд легковой машины без прицепа составит 300 ₽, с прицепом — 350 ₽ При этом автомобилям весом более 3,5 тонны запрещено ездить по переправе.

Напомним, ранее в Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые.

«Ъ-Казань».