Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях.
Переправа будет работать в круглосуточном формате без выходных. Цена за проезд легковой машины без прицепа составит 300 ₽, с прицепом — 350 ₽ При этом автомобилям весом более 3,5 тонны запрещено ездить по переправе.
Напомним, ранее в Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые.
«Ъ-Казань».
В Татарстане запустили ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон
В Татарстане 11 января открыли ледовую переправу между Аракчино и Верхним Услоном.
Об этом говорится в сообщении организации в соцсетях.