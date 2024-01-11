В Самарской области будут временные перерывы в телерадиовещании

Профилактические работы пройдут 15 января в Новокуйбышевске — отключат 20 каналов и три радиостанции. 22 января произойдет отключение радиостанции «Вести ФМ», 25 января — радиостанции «Радио России» и «Маяк», 17 января в Тольятти и Ставропольском районе, 24 января в Сызрани, 31 января в Сергиевске и 7 февраля в Большой Глушицы также отключат 20 телеканалов и три радиостанции.