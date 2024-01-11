В Воронеже на Старый Новый год похолодает до −27

Воронежские синоптики конкретизировали силу похолодания, которое вернется в наш регион в пятницу, 12 января. Его пик будет в ночь на воскресенье, 14 января, когда будут отмечать Старый Новый год. Столбики термометров опустятся до −27. Зато в понедельник, 15 января, полоса холода уйдет на восток, и днем будет уже немногим меньше нуля.
Если говорить о погоде на ближайшие дни более подробно, то в пятницу, 12 января, в Воронежской области ночью будет облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8−13, ночью местами до 15−17 м/с. Ночью похолодает до −12…-17, днем — до −10…-15.
В Воронеже будет облачно с прояснениями, ночью пойдет снег. Днем существенных осадков не ожидают. Северо-западный ветер подует со скоростью 8−13, ночью возможны порывы до 15 м/с. Ночью −13…-15, днем −12…-14. Ночью прогнозируют −13…-15, днем −12…-14.
В субботу, 13 января, метеорологи обещают в районах переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Ночью температура будет колебаться от −18 до −23, днем — от −14 до −19.
В Воронеже сутки 13 января обойдутся без существенных осадков. Ночью прогнозируют от — 21 до −23, днем от −16 до −18.
В воскресенье, 14 января, в районах будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, ночью 3−8, днем 8−13 м/с. Ночью −22…-27, днем −9…-14.
В Воронеже снова обойдется без существенных осадков. Ночью обещают −25…-27, днем −10…-12.
В понедельник, 15 января, в Воронеже пойдет небольшой снег. Ветер переменится на юго-восточный, потом вернется южный. Однако скорость его будет неизменной — 7−12 м/с. Ночью столбик термометра будет держаться в районе отметки −14 градусов, днем резко потеплеет до −3.