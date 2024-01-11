В Воронеже на Старый Новый год похолодает до −27

Воронежские синоптики конкретизировали силу похолодания, которое вернется в наш регион в пятницу, 12 января. Его пик будет в ночь на воскресенье, 14 января, когда будут отмечать Старый Новый год. Столбики термометров опустятся до −27. Зато в понедельник, 15 января, полоса холода уйдет на восток, и днем будет уже немногим меньше нуля.