Нижегородская область поддержала Белгород на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы.
На стендах всех регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!». Так вся страна поддержала Белгородскую область, которая каждый день подвергается обстрелам. Нижегородская область тоже присоединилась к акции.
Стенд Белгородской области на выставке украсили тюльпанами. Во всех павильонах волонтеры раздают цветы посетителям. Гости ВДНХ приносят подаренные букеты на стенд Белгородчины и пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца.
«Тюльпаны в качестве символа единения выбраны не случайно. Эти цветы являются символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит знаменитый на всю страну фестиваль “Река в цвету”, — пояснили организаторы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что достижения нижегородской науки представлены на выставке «Россия» на ВДНХ.