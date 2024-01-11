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Нижегородская область поддержала Белгород на выставке «Россия» на ВДНХ

На стендах всех регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!».
Нижегородская область поддержала Белгород на выставке «Россия» на ВДНХ
Источник: Пресс-служба Правительства Нижегородской области

Нижегородская область поддержала Белгород на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы.

На стендах всех регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!». Так вся страна поддержала Белгородскую область, которая каждый день подвергается обстрелам. Нижегородская область тоже присоединилась к акции.

Стенд Белгородской области на выставке украсили тюльпанами. Во всех павильонах волонтеры раздают цветы посетителям. Гости ВДНХ приносят подаренные букеты на стенд Белгородчины и пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца.

«Тюльпаны в качестве символа единения выбраны не случайно. Эти цветы являются символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит знаменитый на всю страну фестиваль “Река в цвету”, — пояснили организаторы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что достижения нижегородской науки представлены на выставке «Россия» на ВДНХ.