В Минске запретили брать напрокат электросамокаты зимой

Ранее в Минске были установлены запретные зоны и ограничения скорости для шеринговых самокатов. В зависимости от улиц и районов скорость шеринговых самокатов не должна превышать 15−25 км/ч. На отдельных участках их скорость и вовсе хотят ограничить от 5 до 10 км/ч.