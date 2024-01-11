В Минске запретили брать напрокат электросамокаты зимой

Кроме этого, на встрече минских властей с руководителями шеринговых компаний обсуждали зоны с ограниченной скоростью для электрсомокатов.
Также было принято решение создать чат-бот для оперативного решения вопросов, связанных с их парковкой.
При этом всем шеринговым компаниям в этом сезоне нужно будет уделить больше внимания мероприятиям по формированию у пользователей культуры вождения.
Ранее в Минске были установлены запретные зоны и ограничения скорости для шеринговых самокатов. В зависимости от улиц и районов скорость шеринговых самокатов не должна превышать 15−25 км/ч. На отдельных участках их скорость и вовсе хотят ограничить от 5 до 10 км/ч.