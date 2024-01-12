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Какой сегодня день: 12 января

Этот день является 12-м в григорианском календаре. До конца года остается 354 дня.
Источник: Sputnik.kz

Знаете ли вы, что 12 января 1628 года родился французский сказочник Шарль Перро? О том, чем еще ознаменовано 12 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 12 января

В 1816 году правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

В 1967 году впервые был крионирован (заморожен) человек. Им стал американец Джеймс Бедфорд.

В 1991 году произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

Кто родился 12 января

  • Писатель Шарль Перро (1628−1703).
  • Педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746−1827).
  • Живописец Джон Сарджент (1856−1925).
  • Писатель Джек Лондон (1876−1916).
  • Ученый Сергей Королев (1907−1966).
  • Композитор Раймонд Паулс (1936).
  • Музыкант Владимир Мулявин (1941−2003).
  • Писатель Харуки Мураками (1949).
  • Музыкант Николай Носков (1956).
  • Музыкант Сергей Минаев (1962).
  • Актриса, режиссер Рената Литвинова (1967).

12 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого Макария, митрополита Московского, апостола от 70-ти Тимона, святой мученицы Анисии родом из города Солуни, священномученика Зотика Сиропитателя.

Именины

12 января именины у Якова, Льва, Макара, Иосифа, Давида, а также Ирины и Марии.

12 января в народном календаре

На Руси этот день назывался Анисьиным. Мужчины шли 11 января охотиться на кабана, а когда приходили с добычей, женщины начинали готовить праздничные кушанья. Люди говорили в этот день: «Не проси у Анисьи тепла».

Считается также, что святая Анисья лечит желудок, потому люди молились в этот день и просили праведную о помощи.

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