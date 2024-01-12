Какой сегодня день: 12 января

Знаете ли вы, что 12 января 1628 года родился французский сказочник Шарль Перро? О том, чем еще ознаменовано 12 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 12 января
В 1816 году правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.
В 1967 году впервые был крионирован (заморожен) человек. Им стал американец Джеймс Бедфорд.
В 1991 году произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
Кто родился 12 января
- Писатель Шарль Перро (1628−1703).
- Педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746−1827).
- Живописец Джон Сарджент (1856−1925).
- Писатель Джек Лондон (1876−1916).
- Ученый Сергей Королев (1907−1966).
- Композитор Раймонд Паулс (1936).
- Музыкант Владимир Мулявин (1941−2003).
- Писатель Харуки Мураками (1949).
- Музыкант Николай Носков (1956).
- Музыкант Сергей Минаев (1962).
- Актриса, режиссер Рената Литвинова (1967).
12 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого Макария, митрополита Московского, апостола от 70-ти Тимона, святой мученицы Анисии родом из города Солуни, священномученика Зотика Сиропитателя.
Именины
12 января именины у Якова, Льва, Макара, Иосифа, Давида, а также Ирины и Марии.
12 января в народном календаре
На Руси этот день назывался Анисьиным. Мужчины шли 11 января охотиться на кабана, а когда приходили с добычей, женщины начинали готовить праздничные кушанья. Люди говорили в этот день: «Не проси у Анисьи тепла».
Считается также, что святая Анисья лечит желудок, потому люди молились в этот день и просили праведную о помощи.