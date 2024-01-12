«Все подчистую»: большой снос настиг сразу 3 жилых района Владивостока

Демонтаж незаконных объектов начался на этой неделе сразу на нескольких улицах Владивостока, сообщила администрация города.
Бригады муниципальной дорожной службы «СГТ» вывозит самовольно установленные металлические гаражи с Некрасовской, 46, Трамвайной, 16 и Зои Космодемьянской, 5.
Напоминается, что если собственник сам убирает своё имущество, то экономит на услугах по демонтажу, перевозке и хранению, а также имеет возможность сохранить его.
Горожане сообщают в социальных сетях, что наблюдали, как все сносят на выше перечисленных улицах: «Все подчистую у нас на Некрасовской», «Ура! Теперь есть куда машину поставить… а то гаражи эти ненужные никому вечно мешают», «Дышать стало легче», «Комфортнее без лишнего».