«Все подчистую»: большой снос настиг сразу 3 жилых района Владивостока

Горожане сообщают в социальных сетях, что наблюдали, как все сносят на выше перечисленных улицах: «Все подчистую у нас на Некрасовской», «Ура! Теперь есть куда машину поставить… а то гаражи эти ненужные никому вечно мешают», «Дышать стало легче», «Комфортнее без лишнего».