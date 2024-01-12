Русскую школу в Финляндии планируют закрыть из-за сокращения учеников

В Финляндии хотят закрыть школу, где 27 лет подряд преподают на русском языке. Судьбу учреждения пытаются решить муниципалитеты-учредители: Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта. Причиной стало сокращение количества учеников и желание сэкономить бюджетные деньги. Об этом пишет зарубежное издание Yle.
— Необходимо реформировать школьную сеть. Одна Лаппеенранта сэкономила бы более миллиона евро, если учреждение распустят. Оставшихся учащихся школы Восточной Финляндии перейдут в другие образовательные учреждения, — пишет портал.
К слову, инициаторы закрытия школы обещают обеспечить семьям преподавание русского языка в новых классах. Напомним, школу Восточной Финляндии основали в 1997 году. С тех пор в учреждении действует единая система, в которой русский язык и культура присутствуют в повседневной школьной жизни. В каждом из трех филиалов школы учится порядка 200 учеников.