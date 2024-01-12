Русскую школу в Финляндии планируют закрыть из-за сокращения учеников

К слову, инициаторы закрытия школы обещают обеспечить семьям преподавание русского языка в новых классах. Напомним, школу Восточной Финляндии основали в 1997 году. С тех пор в учреждении действует единая система, в которой русский язык и культура присутствуют в повседневной школьной жизни. В каждом из трех филиалов школы учится порядка 200 учеников.