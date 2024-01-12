Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 января

Молодого человека из Магадана обвиняют в надругательстве над тремя детьми. Им всем на тот момент не исполнилось и 14 лет. Все происходило летом прошлого года — 21-летний парень приехал на Колыму на каникулы. На улице знакомился с подростками, предлагая им сигареты. Когда ребята брали их, начинал снимать на видео, обещая ничего не рассказать за маленькие взрослые услуги.