Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 января

Житель Комсомольска-на-Амуре обвинил врачей местной больницы в смерти его двухлетнего сына. Глава Следственного комитета России поручил разобраться в этой истории. Известно, что 3 января у ребенка поднялась температура. Семья попыталась вызвать скорую, но трубку никто не взял. Тогда мальчика мама и папа повезли в больницу сами, но помочь ему ничем не смогли.
Молодого человека из Магадана обвиняют в надругательстве над тремя детьми. Им всем на тот момент не исполнилось и 14 лет. Все происходило летом прошлого года — 21-летний парень приехал на Колыму на каникулы. На улице знакомился с подростками, предлагая им сигареты. Когда ребята брали их, начинал снимать на видео, обещая ничего не рассказать за маленькие взрослые услуги.
В Магадане приговора суда ждет 42-летний бывший врач. Во время операции он сделал ошибку, на которую никто не смог отреагировать. Пожилой пациент быстро скончался. Как оказалось, медик повредил селезенку, кровь хлынула в брюшную полость. Все произошло за считанные секунды.