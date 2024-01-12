Знаковая ситуация: в районе Тихой действует новая схема движения

Во Владивостоке в районе Сахалинской, 56 ввели новый порядок движения автомобилей. Теперь один из участков дороги стал односторонним, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В управлении дорог администрации города отметили, автомобилисты давно пользовались системой одностороннего движения. Иногда это приводило к конфликтным ситуациям, но во избежание этого специалисты утвердили новую схему.
Новый порядок движения уже актуален. Автомобилистов призывают быть внимательными на данном участке дороги.