— Хабаровский филиал был создан в 2012 году в качестве первого в ДФО лечебного учреждения, специализирующегося на оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю оториноларингологии. С того момента в краевую столицу время от времени начали приезжать московские хирурги, проводить кохлеарные имплантации, за весь период работы выполнено 242 подобных операций. С прошлого года после прохождения обучения на базе федеральных центров наши специалисты начали проводить такие операции самостоятельно. Уже провели самостоятельно 10 операций, еще 6 запланированы на предстоящий месяц. Медицинская помощь оказывается на федеральные средства бесплатно для пациента, что не было бы возможным без поддержки правительства РФ и конкретно президента Владимира Путина, — уточнил главный врач Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Эдуард Шапошник.