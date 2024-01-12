Хабаровские хирурги освоили высокотехнологичный метод слухопротезирования

Хирурги Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России первыми на Дальнем Востоке освоили уникальный метод слухопротезирования, позволяющий помочь пациентам с утратой слуха — кохлеарную имплантацию. Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение новых методов лечения позволяют решать задачи нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Хабаровский филиал был создан в 2012 году в качестве первого в ДФО лечебного учреждения, специализирующегося на оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю оториноларингологии. С того момента в краевую столицу время от времени начали приезжать московские хирурги, проводить кохлеарные имплантации, за весь период работы выполнено 242 подобных операций. С прошлого года после прохождения обучения на базе федеральных центров наши специалисты начали проводить такие операции самостоятельно. Уже провели самостоятельно 10 операций, еще 6 запланированы на предстоящий месяц. Медицинская помощь оказывается на федеральные средства бесплатно для пациента, что не было бы возможным без поддержки правительства РФ и конкретно президента Владимира Путина, — уточнил главный врач Хабаровского филиала Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, кандидат медицинских наук Эдуард Шапошник.
Нуждающиеся пациенты — в основном маленькие дети. Согласно статистике, на каждую тысячу новорожденных приходится один ребенок с тотальной глухотой, а в первые года жизни еще три малыша теряют слух. Также обращаются за помощью взрослые пациенты. Операции проводятся в плановом порядке по мере возникновения необходимости, очередей нет.
В России проводятся два этапа скрининга, позволяющие выявлять на ранних этапах признаки тугоухости и в дальнейшем определить необходимость слухопротезирования. Все младенцы на 3−4 день проходят специальное обследование слуха, позволяющее выявить возможные патологии на ранних стадиях. После чего, при необходимости, проходят дообследование в сурдологическом центре. Взрослые пациенты при наличии жалоб обращаются в поликлинику по месту прописки к врачу-сурдологу. После проведения аудиологического обследования при наличии показаний пациента направляют на проведение данной операции, оформляется квота.
Как рассказала дефектолог-логопед Сурдологического центра Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева Алла Чумак, после подключения речевого процессора пациент начинает с нуля учиться слышать, воспринимать, распознавать и анализировать звуки, разговаривать. Реабилитация длится обычно от 5 до 7 лет.
— Ксюша, когда ей исполнился год, перестала откликаться на собственное имя, при диагностике врачи выявили нарушения слуха. Сначала использовали слуховой аппарат, но слух продолжал ухудшаться. Когда ей было три года, провели операцию. Что касается младшей Лизы, с малых лет она слышала звуки, но не могла понять их смысла, предпринимали различные попытки помочь ребенку, но поняли, что лучшим выходом станет установка такого же имплантата. Сейчас дочки учатся в обычной школе, чувствуют себя комфортно, не стесняются. Я благодарна врачам за такую помощь, — уточнила мама юных пациенток Елена Камышанская.
Отметим, что Хабаровск — шестой город в России, где внедряются высокотехнологичные методы слухопротезирования. Кроме того, в регионе активно принимаются меры, направленные на улучшение качества медицинской помощи. В том числе, существенно увеличилось количество проводимых высокотехнологичных операций — по сравнению с прошлым годом более чем на 30%.