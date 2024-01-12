Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл новосибирский «Сибсельмаш»

В Новосибирске по техническим причинам снова возникли проблемы со льдом — его не смогли должным образом подготовить. Подобное уже было в Димитровграде в конце декабря, когда был вообще отменен матч между командами «Волга» и «СКА-Нефтяник». В Новосибирске было принято решение матч все-таки провести. Хабаровчане очень долго входили в игру, не имея возможности реализовать свое преимущество в мастерстве. Кроме того, поначалу крайне упорно вели себя и хоккеисты «Сибсельмаша». Тем более, что за их плечами была победа над «Байкал-Энергией», хозяева поля предприняли активную попытку взять реванш за сокрушительное поражение в матче первого круга в Хабаровске, когда потерпели разгром со счетом 15:0.