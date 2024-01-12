Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл новосибирский «Сибсельмаш»

В Новосибирске состоялся очередной матч Чемпионата России по хоккею с мячом между командами Суперлиги. У себя в гостях местный «Сибсельмаш» принимал армейцев «СКА-Нефтяника», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Новосибирске по техническим причинам снова возникли проблемы со льдом — его не смогли должным образом подготовить. Подобное уже было в Димитровграде в конце декабря, когда был вообще отменен матч между командами «Волга» и «СКА-Нефтяник». В Новосибирске было принято решение матч все-таки провести. Хабаровчане очень долго входили в игру, не имея возможности реализовать свое преимущество в мастерстве. Кроме того, поначалу крайне упорно вели себя и хоккеисты «Сибсельмаша». Тем более, что за их плечами была победа над «Байкал-Энергией», хозяева поля предприняли активную попытку взять реванш за сокрушительное поражение в матче первого круга в Хабаровске, когда потерпели разгром со счетом 15:0.
Натиск сибиряков возымел успех, и они открыли счет. Однако хабаровчане быстро пришли в себя, постепенно переместив игру на половину поля соперников. И, если бы не самоотверженная игра перед воротами вратаря «Сибсельмаша», нужные акценты были бы расставлены еще к концу первого тайма.
Совокупность этих факторов позволила армейцам полностью взять игру под свой контроль, что в свою очередь не только сковало атаки сибиряков, но и повлекло серьезные проблемы для обороны «Сибсельмаша». В итоге измотанные новосибирцы стали допускать многочисленные ошибки. Хабаровчане подошли к финишу с трёхкратным преимуществом в счете, одержав уверенную победу 2:6.
— Лед помог «Сибсельмашу» играть жестко в первом периоде и в перерыве нашим ребятам пришлось объяснить, что нам тоже нужно добавить агрессии. Ну и в итоге счет вы видите на табло. Поздравляю болельщиков с победой, — прокомментировал итоги матча Александр Савченко. Свою выездную серию «СКА-Нефтяник» продолжит в Красноярске, где 15 января хабаровчане скрестят клюшки с хоккеистами «Енисея».