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12 и 13 января в Крыму ожидается снегопад

Крымчан предупреждают об ухудшении погоды 12 и 13 января.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: НИА Крым

На территории полуострова ожидаются сложные погодные условия: сильный снегопад, гололедица, понижение температуры и усиление северо-западного ветра до 25 м/с.
Сегодня в Симферополе днем около 0С, к ночи похолодает до −11С. Завтра в течение суток около −4С.