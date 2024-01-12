12 и 13 января в Крыму ожидается снегопад

На территории полуострова ожидаются сложные погодные условия: сильный снегопад, гололедица, понижение температуры и усиление северо-западного ветра до 25 м/с.

Сегодня в Симферополе днем около 0С, к ночи похолодает до −11С. Завтра в течение суток около −4С.