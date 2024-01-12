На машину кемеровского таксиста из-за урагана ночью прилетело окно

«И смешно, и обидно. Пришлось взять у друга машину в аренду, чтобы работать. Свою пока замотал. Владельцы окна и не стали отрицать, что окно их, но компенсировать согласны только через страховую», — рассказывает «АиФ в Кузбассе» пострадавший.