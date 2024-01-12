На машину кемеровского таксиста из-за урагана ночью прилетело окно

Из-за ураганного ветра накануне ночью на машину таксиста прилетело балконное окно. Автомобилю выбило заднее стекло.
Случай произошёл в микрорайоне «Кемерово-Сити». Примечательно, что разбило машину окно, прилетевшее из соседнего дома. Утром таксист вышел на улицу и увидел печальную картину. Посмотрел по камерам и понял, кто виноват.
«И смешно, и обидно. Пришлось взять у друга машину в аренду, чтобы работать. Свою пока замотал. Владельцы окна и не стали отрицать, что окно их, но компенсировать согласны только через страховую», — рассказывает «АиФ в Кузбассе» пострадавший.
По закону ответственность за балкон несут собственники, поэтому если они откажутся выплачивать деньги, их может обязать это сделать суд.