Старый Новый год: что мы отмечаем, или праздник, непонятный иностранцам

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать старый Новый год существует не только в нашей стране. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы. Аналог нашего праздника есть в Уэльсе — фестиваль Хен Галан. Он тоже означает наступление Нового года по юлианскому календарю, и в этот день дети могут «колядовать» — ходить по домам и получать сладкие подарки.