В Иркутске школьную учительницу по дороге на работу искусал бродячий пес

По словам пострадавшей, ранее у нее уже был аналогичный печальный «опыт» встречи с бездомными собаками. Четыре года назад ее покусали так, что она два месяца провела в больнице. Поэтому теперь в ее сумочке всегда лежит перцовый баллончик, чтобы отбиться от нападения. Но в этот раз женщина даже вынуть его не успела — настолько неожиданно бросился на нее с виду мирный пес.