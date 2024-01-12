В Иркутске школьную учительницу по дороге на работу искусал бродячий пес

Педагог утром спокойно шла на работу…
«Мария Григорьевна мужественно ведёт уроки у второклассников, хотя ходить непросто. 10 января по пути в школу № 26, где она работает, на неё неожиданно напала собака. Всё произошло в жилом дворе совсем рядом с остановкой “23 школа” на ул. 1-ая Советской. ЧП потрясло родителей второклашек, они обратились в Народный фронт, боятся за детей», — рассказывают общественники.
По словам пострадавшей, ранее у нее уже был аналогичный печальный «опыт» встречи с бездомными собаками. Четыре года назад ее покусали так, что она два месяца провела в больнице. Поэтому теперь в ее сумочке всегда лежит перцовый баллончик, чтобы отбиться от нападения. Но в этот раз женщина даже вынуть его не успела — настолько неожиданно бросился на нее с виду мирный пес.
«Эксперты Народного фронта проехали на то место, где произошло ЧП. Там, действительно, бегают собаки, без бирок. А у мусорки стоит будка, вокруг которой валяются кости».