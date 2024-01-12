Новый командир «ХабАвиа» поцеловал самолёт

— Командира подхватывают под руки и несут целовать шасси, специально по такому случаю обмазанные солидолом. Хочешь не хочешь, а каждую шину нужно поцеловать — такова традиция, — прокомментировали в пресс-службе «Хабаровских авиалиний». Тимофей Булдаков стал пятнадцатым капитаном авиакомпании. До переезда в Хабаровск Тимофей жил и учился в Тамбовском летном училище, прыгал с парашютом и летал на учебном Як-52. Позже работал в Санкт-Петербурге, а в 2020 году по приглашению «Хабаровских авиалиний», на Дальний Восток летчик переехал вместе с женой. А меньше месяца назад у супругов родилась дочка.



Карьеру в должности командира Тимофей Булдаков продолжит на воздушном судне L-410. За последние три года в «Хабаровских авиалиний» подготовили уже шестерых командиров. Все они выпускники летных училищ, приехали на Дальний Восток работать вторыми пилотами.