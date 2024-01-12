В Кемерове начали принимать новогодние ёлки на корм коням

Ёлки переработают для экологичной утилизации, а часть из них очистят и передадут конному клубу. Сдавать новогоднее дерево нужно без мишуры и украшений. Также ёлку можно оставить на контейнерной площадке возле дома — её вывезет спецтранспорт.