В Кемерове начали принимать новогодние ёлки на корм коням

Как сообщают сотрудники кемеровской администрации, в городе начал работать пункт приёма новогодних елей. До 15 февраля горожане могут привезти старое дерево по ул. Терешковой, 39 с 10 до 17 часов.
Ёлки переработают для экологичной утилизации, а часть из них очистят и передадут конному клубу. Сдавать новогоднее дерево нужно без мишуры и украшений. Также ёлку можно оставить на контейнерной площадке возле дома — её вывезет спецтранспорт.
В Новокузнецке пункт приёма очищенных от украшений ёлок находится на парковке строительного магазина по ул. Транспортная, 140.