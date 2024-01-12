С конца января появятся прямые рейсы Красноярск-Санья

Напомним, накануне Нового года было налажено авиасообщение Красноярска с Пекином. Вечером 28 декабря вылетел первый самолет в столицу КНР. Правда, он намечался еще на 19 декабря, но был перенесен из-за проблем с документами. Кроме этого, из столицы Красноярского края два раза в неделю можно отправиться в Харбин.