В аэропорту Кольцово пассажиры выстроились в большую очередь перед входом. Инцидент произошел утром 12 января. Ситуацией заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура.
Установлено, что пропускные способности аэропорта находятся в исправном состоянии. Пропуск посетителей Кольцово обеспечивается бесперебойно. А скопившиеся очереди связаны с увеличением пассажиропотока в определенное время.
— В настоящее время скопления большого количества пассажиров на входах не наблюдается, аэропорт работает в штатном режиме, — рассказали в ведомстве.
Также транспортная прокуратура даст оценку соблюдению работниками Кольцово законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей.