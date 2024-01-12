В Башкирии кривая заболеваемости коронавирусом пошла вниз

Накануне, 11 января, информагентство «Башинформ» сообщало со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики о 493 случаях заболевания коронавирусом, сегодня их — 453.



По данным ведомства, снижается и количество пациентов, которые лечатся от COVID-19. На сегодняшний день в Башкирии стационарное лечение от коронавируса проходят 166 человек (вчера 182), из которых 94 (вчера 124) старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2241 (вчера 2349) человек, в том числе 1211 (вчера 1248) человек пожилого возраста.



За сутки с выздоровлением выписано 576 пациентов.