Морозы до 30 градусов ждут казахстанцев в выходные

В связи с этим, практический на большей части республики с 13 по 15 января снегопады с метелями сменятся морозами. Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25−30, на востоке до 15−20, а на юге до 5−15 градусов мороза. При этом напомним, что сегодня в Алматы ожидается снегопад, а в Астане ночью температура воздуха снизится до −28 градусов.