Проректор БГУ сказала, как перевесить с платного обучения на бюджет

По ее словам, студенты-платники по результатам двух промежуточных аттестаций, уточнив, что это две сессии, могут перевестись на бюджет. Кроме того, по результатам двух сессий студенты платной формы обучения могут претендовать на получение скидки от 20% до 60%. Прохоренко отметила, что решение принимает комиссия. Она добавила, что скидка в 40% предоставляется особым категориям студентов, которые были определены постановлением белорусского правительства.