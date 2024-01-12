Врач назвал разницу между обморожением и аллергией на холод

Российский хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, рассказал об отличиях аллергии на холод и обморожения Александр Умнов в интервью Life.ru назвал разницу между обморожением и аллергией на холод, пишет russian.rt.com.
Специалист советует приложить холодный предмет на открытый участок тела на 30 секунд. В том случае, если появятся зуд и покраснение, то это будет указывать на аллергию на холод. Он пояснил, что чаще всего аллергия проявляется на тех участках тела, которые постоянно находятся на морозе. Это руки, полости носа и рта, лицо, уши, а также верхние дыхательные пути.
— Обычно в виде покраснения, отёчности тканей и кожного зуда.
По словам врача, во время обморожения сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а в тот момент, когда человек начинает отогреваться, появляются покраснения и зуд.