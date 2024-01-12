Минздрав утвердил новые аптечки для автомобилей в Беларуси

В Министерстве здравоохранения Беларуси утвердили новые аптечки для автомобилей и самолетов. Это следует из постановления Минздрава № 178 от 23 ноября 2023 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно документу, был определен перечень аптечек первой помощи, а также экстренной медпомощи. В него попали универсальная, аптечка для машин, бортовая аптечка (для оснащения самолетов) при отравлении, а также бортовая аптечка экстренной медицинской помощи.
В документе указано, что в универсальную аптечку первой помощи должны входить 23 вида лекарств и медицинских изделий. Что касается автомобильной аптечки, то в ней должно быть 12 наименований лекарственных средств, в их числе — перекись водорода 3%, изотермическое одеяло, бактерицидный лейкопластырь и так далее.
В бортовой аптечке должно быть 33 вида лекарств и изделий. Говорится, что белорусы могут сами комплектовать аптечки для авто, согласно перечню. Утоняется, что аптечки, которые были куплены ранее, окажутся действительными до окончания срока годности.