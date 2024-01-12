Минздрав утвердил новые аптечки для автомобилей в Беларуси

В документе указано, что в универсальную аптечку первой помощи должны входить 23 вида лекарств и медицинских изделий. Что касается автомобильной аптечки, то в ней должно быть 12 наименований лекарственных средств, в их числе — перекись водорода 3%, изотермическое одеяло, бактерицидный лейкопластырь и так далее.