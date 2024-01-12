30 троллейбусов и 15 трамваев сломались в Челябинске

«По трамваям и троллейбусам — есть поломки старых машин, а по трамваям — и новых. На сегодня на линии не вышло 30 троллейбусов и 15 трамвайных вагонов, в том числе сломались новые трамваи. Они находятся на гарантийном обслуживании, поэтому “Горэлектротранс” начал работу с Усть-Катавским вагоностроительным заводом о проведении ремонтов», — прокомментировал Андрей Ксензов.