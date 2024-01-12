30 троллейбусов и 15 трамваев сломались в Челябинске

«По трамваям и троллейбусам — есть поломки старых машин, а по трамваям — и новых. На сегодня на линии не вышло 30 троллейбусов и 15 трамвайных вагонов, в том числе сломались новые трамваи. Они находятся на гарантийном обслуживании, поэтому “Горэлектротранс” начал работу с Усть-Катавским вагоностроительным заводом о проведении ремонтов», — прокомментировал Андрей Ксензов.
Сейчас на линию выходит ежедневно 214 автобусов — это количество, предусмотренное графиком. Ранее в мэрии сообщали, что нехватка машин на маршрутах отчасти связана с высокой заболеваемостью сезонными простудами среди водителей. Из-за этого здоровых сотрудников даже стали отзывать из отпусков.
По словам чиновника, сейчас основная цель — контроль за маршрутами движения общественного транспорта. Наиболее сложная обстановка на северо-западе: Бейвеля, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Чичерина, Братьев Кашириных, Университетская Набережная. Там еще не везде очистили дороги, чтобы общественный транспорт мог нормально ездить.
«Часть этих улиц пройдена, а часть остается в работе. В выходные будем контролировать мероприятия по очистке, чтобы обеспечить нормальный проезд общественного транспорта», — сказал Ксензов.
В Металлургическом районе складывается непростая ситуация с трамвайными путями. Были предприняты дополнительные меры по их очистке, добавил вице-мэр. Он также подчеркнул, что обстановка остается напряженной, подрядчики работают фактически в круглосуточном режиме. Чтобы убирать снег в городе было быстрее, власти планируют купить дополнительную технику и благодарят жителей за терпение.