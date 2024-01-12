В Нижнем Новгороде создается вторая футбольная команда

По словам генерального директора, вторая команда «позволит сформировать сквозную заявку и для основой команды». «Тем самым мы создадим более сильную команду», — считает Давид Мелик-Гусейнов.



Также генеральный директор «Пари НН» сообщил, что команда выехала на зимние сборы в Объединенные Арабские Эмираты на два месяца. За это время к ней присоединятся новые игроки.



Кроме того, по словам гендиректора клуба в Нижнем Новгороде формируется молодежная футбольная команда из выпускников местной академии.



«Пари НН» занимает девятую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 24 очками.



Ирина Андреева.