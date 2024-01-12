Из-за сильной метели отменены рейсы из Владивостока на Сахалин и обратно

Мощный циклон на Сахалине, вызвавший на юге острова сильную метель, стал причиной задержек более 20 авиарейсов, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, все службы работают в усиленном режиме. Состояние взлетно-посадочной полосы позволяет принимать и выпускать воздушные суда.
Согласно онлайн-табло аэропорта Владивосток, отменен рейс на 18:20 на Южно-Сахалинск, рейс на 19:00 задержан. Также отменен рейс на 22:55 из Южно-Сахалинска во Владивосток, рейс на 23:20 будет задержан.
13 января в Южно-Сахалинск и обратно рейсы также будут осуществляться с задержкой.