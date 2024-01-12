Метели и снег ожидаются в Иркутской области на предстоящих выходных

В воскресенье, 14 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью за окном будет −17,-22°, в пониженных формах рельефа −27,-32°, в горах Восточного Саяна при облачной погоде −7,-12°, днем −6,-11°, местами −16,-21°С, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья будет теплее — до −1°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью −24,-29°, при прояснении ожидается −34,-39°С, днем за окном будет −10,-15°, местами −20,-25°С.