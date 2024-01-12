Метели и снег ожидаются в Иркутской области на предстоящих выходных

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег, а также метели в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −30 до −1°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 13 января, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, ночью в Слюдянском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, метели, днем юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют около −19,-24°, при прояснении −29,-34°, днем столбики термометров покажут −11,-16°, в пониженных формах рельефа ожидается −21,-26°, на севере Катангского района ночью −34,-39°, днем −25,-30°С.
В воскресенье, 14 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью за окном будет −17,-22°, в пониженных формах рельефа −27,-32°, в горах Восточного Саяна при облачной погоде −7,-12°, днем −6,-11°, местами −16,-21°С, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья будет теплее — до −1°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах ночью −24,-29°, при прояснении ожидается −34,-39°С, днем за окном будет −10,-15°, местами −20,-25°С.