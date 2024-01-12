В челябинском Арт-сквере открылся каток

Напомним, Арт-сквер на набережной реки Миасс начали расширять летом 2023 года. На новой благоустроенной территории решили разместить каток, который летом должен превращаться в роллердром. Открыть ледовую площадку намеревались во второй декаде декабря, но мешали то свирепые морозы, то аномальное потепление, то обильные снегопады.