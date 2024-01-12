В челябинском Арт-сквере открылся каток

В Челябинске начал работать каток, расположенный в новой части Сквера искусств. Об этом сообщили в мэрии.
Выйти на лед все желающие могут бесплатно. Но для этого челябинцам придется заранее обзавестись коньками.
Рядом с площадкой установили теплую раздевалку. Она будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00.
— Обновлять лед будут дважды в неделю, — уточнили в администрации Челябинска.
Напомним, Арт-сквер на набережной реки Миасс начали расширять летом 2023 года. На новой благоустроенной территории решили разместить каток, который летом должен превращаться в роллердром. Открыть ледовую площадку намеревались во второй декаде декабря, но мешали то свирепые морозы, то аномальное потепление, то обильные снегопады.