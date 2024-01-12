Белорусские кинематографисты планируют сотрудничать с Болливудом

Документ был подписан еще в ноябре 2023 года в Нью-Дели, а сейчас Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по его ратификации. В соглашении описана рамочная программа сотрудничества в области культуры. Она действует в течение трех лет или до подписания новой программы.