Белорусские кинематографисты планируют сотрудничать с Болливудом

МИНСК, 12 янв — Sputnik. Индия и Беларусь будут содействовать установлению прямых контактов в сфере кинематографии, говорится в официально опубликованном соглашении между двумя странами.
Документ был подписан еще в ноябре 2023 года в Нью-Дели, а сейчас Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по его ратификации. В соглашении описана рамочная программа сотрудничества в области культуры. Она действует в течение трех лет или до подписания новой программы.
«Стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для сотрудничества между организациями кинематографии обеих стран», — говорится в документе.
Также две страны планируют наладить взаимодействие между библиотеками и музеями, организовать взаимные визиты писателей. В Беларуси планируется организовать выставки древнего индийского искусства, археологии и современного искусства.
В планах сторон организовать сотрудничество театров для участия в фестивалях, а также обмен студентами для изучения театрального искусства. Как ожидается, будут проходить дни культуры Беларуси в Индии и наоборот.