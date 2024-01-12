На улице Адмирала Фокина во Владивостоке вернули одностороннее движение

Городские службы убрали знаки, запрещавшие проезд от улицы Адмирала Фокина через новую площадь к улице Семёновской: теперь на этом участке дороги официально установлено одностороннее движение.
Правда, проезд пока перекрыли для ремонта стыка дорожного покрытия, которое находится в разных уровнях. Стык заровняли с помощью холодного асфальта, которому требуется не менее шести часов для усадки. Поэтому ограждение, препятствующее проезду, уберут лишь утром в субботу, 13 января.
Как пишет VL.ru, на этом участке всё же остаётся одна проблема: на Семёновской нет знаков, запрещающих поворот направо к площади Адмирала Фокина на одностороннюю дорогу. И уже сегодня часть водителей поворачивала, чтобы припарковаться прямо на новой пешеходной зоне, где антипарковочные столбики установили не везде. Проблема будет сохраняться, пока не будет установлен запрещающий знак.