На улице Адмирала Фокина во Владивостоке вернули одностороннее движение

Как пишет VL.ru, на этом участке всё же остаётся одна проблема: на Семёновской нет знаков, запрещающих поворот направо к площади Адмирала Фокина на одностороннюю дорогу. И уже сегодня часть водителей поворачивала, чтобы припарковаться прямо на новой пешеходной зоне, где антипарковочные столбики установили не везде. Проблема будет сохраняться, пока не будет установлен запрещающий знак.