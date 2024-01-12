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На улице Адмирала Фокина во Владивостоке вернули одностороннее движение

Но окончательно проезд через новую площадь откроют 13 января, после ремонта дорожного стыка.
Источник: Аргументы и факты

Городские службы убрали знаки, запрещавшие проезд от улицы Адмирала Фокина через новую площадь к улице Семёновской: теперь на этом участке дороги официально установлено одностороннее движение.

Правда, проезд пока перекрыли для ремонта стыка дорожного покрытия, которое находится в разных уровнях. Стык заровняли с помощью холодного асфальта, которому требуется не менее шести часов для усадки. Поэтому ограждение, препятствующее проезду, уберут лишь утром в субботу, 13 января.

Напомним, проезд от Адмирала Фокина, 16 и 23-б к Семёновской был закрыт в октябре прошлого года из-за работ по созданию новой площади. С возвращением односторонней схемы движения оказаться на этом участке можно будет только повернув с Океанского проспекта. Выехать с него можно только на Семёновскую.

Как пишет VL.ru, на этом участке всё же остаётся одна проблема: на Семёновской нет знаков, запрещающих поворот направо к площади Адмирала Фокина на одностороннюю дорогу. И уже сегодня часть водителей поворачивала, чтобы припарковаться прямо на новой пешеходной зоне, где антипарковочные столбики установили не везде. Проблема будет сохраняться, пока не будет установлен запрещающий знак.