Крещенские морозы ожидаются в Приморье в третьей декаде января

Уже который день во Владивостоке чувствуется зимний холод, а вот снега по-прежнему нет. Кто-то может и рад, но детишкам хочется порезвиться, полепить снеговиков после школы. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда в город ворвутся осадки. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам главы Примгидромета, небольшой снег во Владивостоке может пойти в предстоящее воскресенье, 14 января. В будущем на протяжении 10−15 суток осадки не предвидятся.
Температурные качели в Приморье сохранятся до конца второй декады января, а вот третья окажется холоднее. Минимальная температура воздуха на юге региона опустится ниже −15°С, а на севере — ниже −30°С.