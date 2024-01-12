Крещенские морозы ожидаются в Приморье в третьей декаде января

Уже который день во Владивостоке чувствуется зимний холод, а вот снега по-прежнему нет. Кто-то может и рад, но детишкам хочется порезвиться, полепить снеговиков после школы. Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, когда в город ворвутся осадки. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».