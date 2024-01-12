Смена фамилии, имени, отчества в Казахстане: как это сделать

Бывают случаи, когда человека не устраивают его имя, фамилия либо отчество. Может ли он поменять свое имя на другое? Куда для этого нужно обращаться? Ответы на эти вопросы — в материале Zakon.kz.