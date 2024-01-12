В Омске отменили концерт Лолиты после возмущений казаков

«Вам должно быть известно об отношении казаков к пропаганде разного рода сексуальных извращений, высказанных казаками на пикете у Концертного зала филармонии 14.03.2013 года… Нам не понятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой, “рекламировать” данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья, и нашими соседями — Тюменской областью.
В память о наших казаках, сложивших голову за Святую Русь, защищая Донбасс, и тех, кто сегодня сражается на Украине, мы не можем допустить, чтобы лицедеи противопоставляли себя народу России, и требуем отменить концерт, — говорится в сообщении казаков.
В пятницу, 12 января 2024 года, ситуацию прокомментировали в Министерстве культуры Омской области.
«Договоренность о предоставлении площадки Концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет», — заявили в министерстве.
Отметим, что концерт Лолиты должен был состояться в Концертном зале Омска 27 марта 2024 года.
18+