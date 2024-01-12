На линию в Калининград выпустили новый сухогруз

На линию Калининград — Санкт-Петербург выпустили сухогруз «Пижма». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на владельца судна «Оборонлогистику».
Судно работает на новой контейнерной линии «ОБЛ-Лайн» между Санкт-Петербургом и Калининградом. К настоящему моменту «Пижма» уже выполнила три рейса и перевезла более 150 контейнеров и более 2 000 тонн генеральных грузов, — сказали в пресс-службе компании.
«Пижма» предназначена для транспортировки любых типов товаров. На судне имеется палуба для контейнеров и генеральных грузов, два трюма и два судовых крана грузоподъёмностью по 35 тонн каждый. Транспортное средство развивает скорость до десяти узлов.
Сухогруз «Пижма» перевели в Калининград из Новороссийска. Длина судна составляет 95 метров, ширина — 16, осадка — шесть. За один рейс «Пижма» может перевезти до 3400 тонн.