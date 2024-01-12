На линию в Калининград выпустили новый сухогруз

Судно работает на новой контейнерной линии «ОБЛ-Лайн» между Санкт-Петербургом и Калининградом. К настоящему моменту «Пижма» уже выполнила три рейса и перевезла более 150 контейнеров и более 2 000 тонн генеральных грузов, — сказали в пресс-службе компании.